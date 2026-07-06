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11:47, 6 июля 2026Россия

Власти сделали заявление после штурма россиянами дома из-за гадалки и пропавших детей

Глава Тувы Ховалыг назвал штурм дома из-за гадалки и пропавших детей результатом эмоций
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

фото СУ СК России по Республике Тыва

Произошедшие на фоне пропажи двух девочек в Туве события — результат эмоций. Так ситуацию прокомментировал в блоге глава региона Владислав Ховалыг.

О каких именно событиях идет речь, чиновник не уточнил. Однако известно, что жители Тувы пошли на штурм жилого дома после того, как в чатах появились сообщения о некой гадалке, которая якобы указала на здание как место нахождения пропавших детей. На месте событий работали полицейские, которые, судя по видео, пытались помешать россиянам ворваться на частную территорию. При этом, позже сами же сотрудники органов устроили в доме обыск. К дому приезжал глава МВД Тувы Юрий Завьялов.

«Вчерашние события — результат эмоций и веры фейкам. Прошу всех сохранять трезвый ум, доверять только официальным источникам и не мешать следствию», — сделал заявление Ховалыг. О каких-либо проверках или уголовных делах в отношении жителей региона представитель власти не сообщил.

Дети в Туве пропали 1 июля. В прошлом школьницы никогда не убегали из дома — они всегда предупреждали родителей о том, куда направляются. Спасатели в ходе поисковой операции получили сведения, что девочки могли находиться на берегу Енисея.

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