На Украине образовались огромные очереди из желающих выехать из страны

Во Львовской области Украины образовались большие очереди из желающих выехать из страны

Во Львовской области на западе Украины образовались большие очереди из желающих выехать из страны. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

На фотографии, опубликованной изданием, запечатлено скопление машин на дороге. Сообщается, что огромные очереди образовались на выезд с Украины в Польшу перед пунктом пропуска Краковец во Львовской области.

По данным «Политики страны», пробки ожидаются и на пропускном пункте Шегини — Медыка на границе Украины и Польши. Там начнутся ремонтные работы на полосах движения, предназначенных для оформления автобусов, пояснило издание.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил о росте антиукраинских настроений в Польше. По его словам, жители страны недовольны тем, что официальные власти маниакально поддерживают Киев.