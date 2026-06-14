Во Львовской области на западе Украины образовались большие очереди из желающих выехать из страны. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».
На фотографии, опубликованной изданием, запечатлено скопление машин на дороге. Сообщается, что огромные очереди образовались на выезд с Украины в Польшу перед пунктом пропуска Краковец во Львовской области.
По данным «Политики страны», пробки ожидаются и на пропускном пункте Шегини — Медыка на границе Украины и Польши. Там начнутся ремонтные работы на полосах движения, предназначенных для оформления автобусов, пояснило издание.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил о росте антиукраинских настроений в Польше. По его словам, жители страны недовольны тем, что официальные власти маниакально поддерживают Киев.