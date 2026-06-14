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13:33, 14 июня 2026Бывший СССР

На Украине образовались огромные очереди из желающих выехать из страны

Во Львовской области Украины образовались большие очереди из желающих выехать из страны
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Baluk / AP

Во Львовской области на западе Украины образовались большие очереди из желающих выехать из страны. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

На фотографии, опубликованной изданием, запечатлено скопление машин на дороге. Сообщается, что огромные очереди образовались на выезд с Украины в Польшу перед пунктом пропуска Краковец во Львовской области.

По данным «Политики страны», пробки ожидаются и на пропускном пункте Шегини — Медыка на границе Украины и Польши. Там начнутся ремонтные работы на полосах движения, предназначенных для оформления автобусов, пояснило издание.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил о росте антиукраинских настроений в Польше. По его словам, жители страны недовольны тем, что официальные власти маниакально поддерживают Киев.

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