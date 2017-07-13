В Париже создадут «зону, свободную от Трампа»

Во время визита президента США Дональда Трампа в Париж в городе появится «зона, свободная от Трампа». Об этом сообщает The Independent.

Она будет создана на площади Республики. Организаторы — движение «Париж против Трампа» — обещают, что все посетители зоны смогут принять участие в танцах, насладиться представлениями и послушать музыку.

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Члены «Парижа против Трампа» намерены таким образом выразить протест против «позиции американского президента по вопросу борьбы с климатическими изменениями, его политики в отношении мигрантов, сексистских речей и поведения, его исламофобии и расистских высказываний, военных планов в отношении всего мира, неолиберализма и капитализма».

Дональд Трамп прибыл в Париж по приглашению своего французского коллеги Эммануэля Макрона на празднование Дня взятия Бастилии, который отмечается 14 июля. По словам президента США, он рассматривает свой визит как знаковый и намерен «отпраздновать и почтить» главный государственный праздник Французской Республики, а также отметить столетнюю годовщину вступления США в Первую мировую войну. Трамп и Макрон будут присутствовать на военном параде на Елисейских полях.