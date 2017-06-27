Макрон пригласил Трампа в Париж

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа посетить 14 июля военный парад, который пройдет в Париже. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает BFMTV.

Парад пройдет в национальный праздник Франции — День взятия Бастилии, который в этом году будет посвящен столетию с момента вступления США в Первую мировую войну.

Кроме того, политики договорились о выработке совместного ответа в случае новой химической атаки в Сирии.

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26 июня в Белом доме заявили, что сирийское правительство готовит еще одну атаку с применением химического оружия. Администрация Соединенных Штатов предупредила, что президент Сирии Башар Асад и его армия «заплатят высокую цену», если он совершит такое нападение.

В апреле на город Хан-Шейхун были сброшены химические боеприпасы, в результате чего погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.

Президент США Дональд Трамп приказал три дня спустя нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет.