Трамп принял приглашение Макрона приехать в Париж на День взятия Бастилии

Президент США Дональд Трамп принял приглашение своего французского коллеги Эммануэля Макрона посетить Париж в национальный праздник Франции —День взятия Бастилии, отмечаемый 14 июля. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

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Как отмечается в документе, лидеры будут присутствовать на военном параде, который ежегодно проводится в этот день на Елисейских полях. «В этом году, когда отмечается столетие вступления США в Первую мировую войну. В торжественном марше пройдут и американские солдаты», — говорится в документе.

Как указывает телеканал, несмотря на демонстрацию исторической солидарности, Трамп не поедет вместе с Макроном в тот же день в Ниццу. Там французский президент должен принять участие в церемонии поминовения жертв теракта, произошедшего года назад.

После праздничного салюта в честь Дня взятия Бастилии 14 июля на многолюдную Английскую набережную в Ницце выехал грузовик, за рулем которого находился выходец из Туниса Мухаммед Булель. Он умышленно направлял многотонную машину на людей и давил пешеходов. Жертвами атаки стали 86 человек. Террорист был застрелен полицейскими.