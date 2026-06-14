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13:53, 14 июня 2026Бывший СССР

В Армении задержали осквернившего мемориал героям Великой Отечественной войны

МВД Армении задержало мужчину, осквернившего мемориал «Мать Армения»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мужчину, осквернившего мемориал, посвященный героям Великой Отечественной войны «Мать Армения», задержали. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны, передает ТАСС.

«41-летний мужчина, житель 2-го района Муша города Гюмри, оторвал буквы от памятников. В тот же день, в 08:40 утра, он был обнаружен, задержан и доставлен в Ширакское областное управление уголовного розыска», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчина признался в содеянном.

Посольство России в Армении возмутилось осквернением мемориала «Мать Армения» в армянском Гюмри. По словам представителей посольства, городские власти и общественность Гюмри также с неприятием отнеслись к произошедшему.

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