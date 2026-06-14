В Армении задержали осквернившего мемориал героям Великой Отечественной войны

МВД Армении задержало мужчину, осквернившего мемориал «Мать Армения»

Мужчину, осквернившего мемориал, посвященный героям Великой Отечественной войны «Мать Армения», задержали. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны, передает ТАСС.

«41-летний мужчина, житель 2-го района Муша города Гюмри, оторвал буквы от памятников. В тот же день, в 08:40 утра, он был обнаружен, задержан и доставлен в Ширакское областное управление уголовного розыска», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчина признался в содеянном.

Посольство России в Армении возмутилось осквернением мемориала «Мать Армения» в армянском Гюмри. По словам представителей посольства, городские власти и общественность Гюмри также с неприятием отнеслись к произошедшему.