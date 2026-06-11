Посольство России возмутилось после осквернения памятника в Армении

Посольство России в Армении возмутилось осквернением мемориала Мать Армения в Гюмри

Посольство России в Армении возмутилось осквернением мемориала «Мать Армения» в армянском Гюмри. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«С глубоким возмущением восприняли сообщения об осквернении посвященного героям Великой Отечественной войны Мемориала "Мать Армения" в Гюмри. Данная кощунственная акция не может рассматриваться как обычное "хулиганство". Речь идет об умышленной атаке на нашу общую историческую память и о попытке надругательства над Великой Победой», — говорится в сообщении.

По словам представителей посольства, городские власти и общественность Гюмри также с неприятием отнеслись к произошедшему. Диппредставительство заявило, что рассчитывает на четкую оценку произошедшего со стороны властей Армении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о необхдимости оперативно разобраться с членством Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его словам, это связано с принятием Ереваном закона о вступлении в Европейский союз (ЕС).