Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:57, 10 июня 2026Бывший СССР

Лавров призвал оперативно разобраться с членством Армении в ЕАЭС

Лавров: Ереван принял закон о вступлении в ЕС, поэтому вопрос членства в ЕАЭС стоит ребром
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Армения уже приняла закон о вступлении в Европейских союз (ЕС), поэтому вопрос членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) «стоит ребром». Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Вы знаете, в Армении уже принят закон о вступлении в ЕС, поэтому вопрос уже стоит ребром... Здесь придется, конечно, разбираться оперативно», — призвал министр.

Отмечается, что в этой связи заявления армянского руководства о нежелании покидать ЕАЭС выглядят противоречиво.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт владелец обнаруженной с бомбой машины в Москве

    Останки девушки с пулей в черепе идентифицировали спустя 37 лет

    Будущее ведущей экономики Европы омрачилось еще сильнее

    Россиянка сшила сумку из шнура и впечатлила пользователей сети

    Apple случайно рассекретила новое устройство

    Россиянка увидела в Азии жареных собак и описала деликатес фразой «не для слабонервных»

    В России назвали причины ударов по отдаленным от границы с Украиной регионам

    ОДКБ рассмотрит исключение Армении из организации

    Россиянин пролил кровь четырех человек за металл и спрятался на 18 лет

    Цены на ключевой драгметалл упали до минимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok