Лавров призвал оперативно разобраться с членством Армении в ЕАЭС

Лавров: Ереван принял закон о вступлении в ЕС, поэтому вопрос членства в ЕАЭС стоит ребром

Армения уже приняла закон о вступлении в Европейских союз (ЕС), поэтому вопрос членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) «стоит ребром». Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Вы знаете, в Армении уже принят закон о вступлении в ЕС, поэтому вопрос уже стоит ребром... Здесь придется, конечно, разбираться оперативно», — призвал министр.

Отмечается, что в этой связи заявления армянского руководства о нежелании покидать ЕАЭС выглядят противоречиво.