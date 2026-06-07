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15:27, 7 июня 2026Бывший СССР

В Армении выразили надежду на оздоровление отношений с Россией

Мирзоян: Отношениям Армении с Россией необходимо оздоровление
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stanislav Samoylik / Shutterstock / Fotodom

Отношениям Армении с Россией необходимо провести «оздоровление». Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян, передает РИА Новости.

«Армяно-российские отношения нуждаются в определенном оздоровлении», — сообщил он.

Дипломат выразил надежду, что Ереван сможет обсудить с Москвой имеющиеся проблемы, которые неизбежно возникают в любых двусторонних отношениях. По его словам, основной целью диалога станет поиск решений, которые будут выгодны как Армении, так и России. Мирзоян уточнил, что причины для появления напряженности в отношениях между странами отсутствуют.

Он отметил, что стороны должны уважать суверенитет и право самостоятельно принимать решения.

Ранее лидер оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил, что Армения не должна выбирать между Россией и Западом, а строить внешнюю политику на прагматичном балансе с каждым из центров сил.

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