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12:44, 7 июня 2026Бывший СССР

Лидер армянской оппозиции проголосовал и сделал заявление о России

Карапетян: Армения не должна выбирать между Россией и Западом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Армения не должна выбирать между Россией и Западом, а строить внешнюю политику на прагматичном балансе с каждым из центров сил. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян, передает телеканал RTVI.

«Мы должны иметь со всеми хорошие отношения: и с Америкой, и с Евросоюзом, и с Россией. Это те страны, которые должны помогать развиваться Армении. Мы не можем сказать, что у нас будут только хорошие отношения с Россией или только хорошие отношения с Америкой. Баланс однозначно будет», — сказал политик.

Политик находится под домашним арестом, однако в сопровождении силовиков смог посетить один из избирательных участков. Избиратели встретили его овациями.

Ранее Центральная избирательная комиссия Армении разрешила уголовное преследование шести кандидатов в депутаты от блока «Сильная Армения» по делу о подкупе избирателей и отмывании денег в особо крупном размере. В списке фигурантов, в отношении которых Следственный комитет уже принял решение о задержании, — Ваге Тавакалян, Айк Авакян, Ваге Егиазарян, Сусан Бадоян, Ашот Саакян и Артур Абрамян.

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