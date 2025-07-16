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06:39, 16 июля 2025Бывший СССР

Бывший премьер Украины назвал одну из главных проблем страны после конфликта

Азаров: После конфликта Украине придется отдать долги на 185 миллиардов долларов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

После того, как конфликт на Украине завершится, республика столкнется с необходимостью отдавать внешние долги, общая сумма которых составляет 185 миллиардов долларов. Чтобы это сделать, придется вкладываться в экономику и налаживать производство, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, его слова приводит ТАСС.

«Кто должен принимать участие в восстановлении? Естественно, сама Украина и украинцы. ... Надо отдавать огромнейшие долги, 185 миллиардов долларов. А за счет чего отдавать, если экономика не работает? Значит, надо экономику поднимать», — сказал Азаров.

По его мнению, в первую очередь нужно будет заморозить долги примерно на 30 лет, после чего приступать к организации производства для того, чтобы у республики начали появляться деньги, затем инвестировать их в инфраструктуру и восстановление предприятий.

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Политик считает, что на Украине есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы восстановить страну. Однако отметил, что пока трудно говорить о процессе восстановления.

Ранее Азаров заявил, что решение президента США Дональда Трампа о поставках оружия Киву фактически направляет ситуацию в сторону усиления военного конфликта.

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