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06:03, 16 июля 2025Бывший СССР

Бывший премьер Украины осудил Трампа за поставки оружия

Азаров: Решение Трампа о поставках оружия Украине грозит военным конфликтом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что решение президента США Дональда Трампа о поставках оружия Киву фактически направляет ситуацию в сторону усиления военного конфликта. Его слова приводит ТАСС.

Азаров осудил Трампа за поставки оружия и подчеркнул, что на Украине после госпереворота в 2014 году установился марионеточный и несамостоятельный режим.

«Сейчас, к большому сожалению, происходит изменение позиции администрации президента США Трампа, который своим объявлением о поставках вооружений фактически направит дело в сторону усиления военного конфликта», — отметил экс-премьер.

Ранее Трамп обещал отправить Украине системы Patriot. «Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются», — заверил он. Американский лидер добавил, что Вашингтон передаст Киеву «различные единицы» вооружений, за которые украинская сторона полностью заплатит.

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