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19:52, 21 февраля 2025Экономика

Россия может уступить часть из замороженных на Западе 300 миллиардов долларов. Их предлагают потратить на восстановление Украины

Reuters: РФ может уступить часть замороженных 300 млрд долларов ЦБ для Украины
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Россия может отдать часть замороженных активов Центробанка (ЦБ) на восстановление Украины.

Источники издания Reuters уточнили, что Россия может предложить использовать заблокированные средства, находящиеся на западных счетах, для восстановления страны в рамках будущего соглашения. При этом главным условием траты 300 миллиардов долларов является их расходование на восстановление восточных территорий страны, где расположены перешедшие под контроль России регионы.

В издании не исключили, что Москва согласится на трату примерно двух третей своих резервов, однако при условии гарантий подотчетности. Также пока неясно, какие компании могут рассчитывать получить контракт на восстановление Украины.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Европе захотели креативно использовать замороженные активы России

Европейский союз (ЕС) предложил креативно использовать замороженные активы России для восстановления Украины. С инициативой выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она заявила, что таким образом Москве якобы дадут понять, «что чем дольше война, тем выше цена для России». Еврокомиссар подчеркнула, что западные державы подумают над тем, чтобы, кроме продления заморозки российских денег, их можно было использовать иным образом.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Прежде фон дер Ляйен сообщала о том, что Киев получил транш в размере трех миллиардов евро от замороженных средств РФ. Всего для Украины обозначили кредитную линию в размере 45 миллиардов евро, которая рассчитана на срок 40 лет.

В ЦБ раскрыли объем уже размороженных активов российских инвесторов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что за 2024 год в России добились разблокирования примерно 570 миллиардов рублей замороженных на Западе активов.

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По ее словам, процесс коснулся 1,5 миллиона человек. Для этого Центробанк совместно с правительством страны разработал несколько схем для «освобождения» средств.

Средства, замороженные в виде ценных бумаг, были разморожены

Эльвира Набиуллинаглава Центробанка России

Она добавила, что в настоящий момент масштабные схемы по разморозке активов пока не обсуждаются. Известно, что данные схемы реализуются по-разному — часть активов была выкуплена иностранными инвесторами, а некоторые средства удалось разблокировать через зарубежные суды.

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