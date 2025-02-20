В Россию вернули сотни миллиардов рублей, замороженных на Западе после начала СВО. Как это удалось?

Набиуллина: В РФ в 2024 году вернули 570 млрд рублей, замороженных Западом

В Россию вернули примерно 570 миллиардов рублей, замороженных на Западе после начала спецоперации на Украине, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Общий объем размороженных активов до этого не раскрывался.

После замораживания средств российских инвесторов — причем не попавших под санкции, то есть абсолютно несправедливо, — мы вместе с правительством вырабатывали разные схемы для того, чтобы помочь высвободить эти средства. И определенная часть средств была высвобождена в прошлом году Эльвира Набиуллина председатель Банка России

По словам главы регулятора, это коснулось полутора миллионов человек. Глава ЦБ уточнила, что в настоящее время неких больших схем по разморозке активов частных инвесторов пока не обсуждается.

Всего было два этапа обмена заблокированными активами — в рамках первого иностранцы выкупили у россиян ценные бумаги на общую сумму 8,1 миллиарда рублей, на втором этапе — еще на 2,54 миллиарда. По данным ЦБ, общая сумма замороженных активов на начало 2023 года составляла 5,7 триллиона рублей.

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Центробанк не участвует в переговорах о снятии западных санкций

«ЦБ не участвует в такого рода переговорах, и мне об этом ничего не известно», — высказалась Набиуллина. Она также добавила, что платежные системы Visa и Mastercard не обращались в Банк России по вопросу возможного возвращения на рынок.

Ранее постоянные представители 27 стран Евросоюза утвердили 16-й пакет антироссийских санкций. Меры предполагают запрет на импорт российского первичного алюминия и внесение в список 73 новых судов так называемого теневого флота. Bloomberg со ссылкой на источники отмечал, что новый пакет санкций предусматривает запрет на осуществление транзакций с некоторыми российскими портами и воздушными гаванями. Отмечалось, что рестрикции также коснутся около 10 банков, которым будет запрещен доступ к международной платежной системе SWIFT.

В Европе предложили креативно использовать замороженные активы России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что продление заморозки активов чрезвычайно важно, однако стоит подумать над тем, каким еще образом можно было бы использовать имеющиеся деньги.

Комментируя слова европейской чиновницы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила, что идея Евросоюза использовать замороженные на западных счетах активы РФ для помощи Украине снижает доверие со стороны других государств. «Другие тоже смотрят на это, понимают, что система банковских гарантий на государственном уровне настолько шатка, что можно фокусников запустить, и они скреативят», — поделилась мнением парламентарий.