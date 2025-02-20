Набиуллина раскрыла объем размороженных активов российских инвесторов

Набиуллина: Разблокировано 570 млрд рублей замороженных средств инвесторов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что по итогам 2024 года было разблокировано 570 миллиардов рублей замороженных средств. Ее слова приводит РБК. Это коснулось 1,5 миллионов человек.

Набиуллина добавила, что ЦБ совместно с правительством разрабатывает схемы, чтобы помочь освободить такие активы. «Средства, замороженные в виде ценных бумаг, выплаты купонов были разморожены», — уточнила она. Глава ЦБ уточнила, что в настоящее время неких больших схем по разморозке активов частных инвесторов пока не обсуждается.

До этого общая сумма освобожденных активов не раскрывалась. Разблокировка идет разными способами. В частности, было два этапа обмена заблокированными активами. Сначала иностранные инвесторы выкупили у российских ценные бумаги на 8,1 миллиарда рублей, а затем — на 2,5 миллиарда. Еще некоторые россияне добиваются разблокировки в зарубежных судах.

В начале февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Евросоюз должен креативно использовать замороженные российские активы для помощи Украины, чтобы показать Кремлю, «что чем дольше война, тем выше цена для России». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова со своей стороны указала, что подобный подход снижает доверие со стороны других государств.