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19:55, 4 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об идее креативно использовать замороженные в ЕС средства

Депутат Журова: Идея использовать замороженные активы РФ снижает доверие к ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Светлана Журова

Светлана Журова . Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Идея Европейского союза использовать замороженные на западных счетах активы России для помощи Украине снижает доверие со стороны других государств, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Такое мнение она высказала в разговоре с «Лентой.ру».

По мнению депутата, предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен использовать эти средства креативным образом негативно влияет на имидж объединения.

«Креативно — это значит затейливо? Затейники такие, это называется, следите за руками, фокус не удался, факир был пьян. Они сфокусничать решили, вот они (деньги — прим. «Ленты.ру») были, вот нет? А зачем закон, а зачем репутация? (...) Другие тоже смотрят на это, понимают, что система банковских гарантий на государственном уровне настолько шатка, что можно фокусников запустить, и они скреативят», — сказала парламентарий.

Как заявила Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз должен креативно использовать замороженные российские активы для помощи Украины. По ее мнению, это позволит показать Кремлю, «что чем дольше война, тем выше цена для России». Она отметила, что продлевать заморозку активов чрезвычайно важно, но следует продолжать думать над тем, как еще можно использовать эти деньги.

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