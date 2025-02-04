В Европе собрались креативно использовать замороженные активы России

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о необходимости креативно использовать активы РФ

Евросоюз должен креативно использовать замороженные российские активы для помощи Украины, чтобы показать Кремлю, «что чем дольше война, тем выше цена для России». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

По ее словам, продление заморозки активов чрезвычайно важно, но следует продолжать думать над тем, каким еще образом можно было бы использовать имеющиеся деньги.

В середине января глава ЕК сообщила, что Украина получила транш в размере трех миллиардов евро от замороженных российских активов. В общей сложности кредитная линия для Украины составляет до 45 миллиардов евро.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас рассказала, что Россия имеет право на замороженные активы, однако перед этим она должна компенсировать ущерб, нанесенный Украине в результате боевых действий. Если этого не произойдет, то Европе придется взять необходимые средства из имеющихся у нее активов.

Таким образом, Москва сможет претендовать только на оставшиеся средства. Однако Каллас заметила, что масштаб разрушений таков, что вряд ли от активов что-то останется.