В Европе утвердили новый пакет санкций против России. Они ударят по теневому флоту, банкам и аэропортам

Постпреды стран Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России

Постоянные представители 27 стран Евросоюза утвердили 16-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

По данным ТАСС, соответствующее решение приняли утром 19 февраля. Как уточняет Reuters, ограничения, в частности, предусматривают запрет на импорт первичного алюминия из России и внесение в список 73 новых судов так называемого теневого флота.

Также сообщалось, что в 16-й пакет санкций ЕС войдет запрет на продажу России игровых приставок, джойстиков и контроллеров для авиасимуляторов. Об этом агентству Reuters сообщил европейский дипломат. По его словам, в Евросоюзе считают, что российские военные якобы используют игровые консоли для управления беспилотниками.

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Новый пакет санкций предусматривает запрет на операции с портами и аэропортами РФ

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, в свою очередь, сообщило, что 16-й пакет антироссийских санкций ЕС предусматривает запрет на осуществление транзакций с некоторыми российскими портами и воздушными гаванями.

Источники передают, что рестрикции также коснутся около 10 банков, которым будет запрещен доступ к международной платежной системе SWIFT. Также в новый пакет планируется включить ограничения против нескольких десятков перевозящих нефть судов, якобы входящих в теневой флот.

Наряду с этим ранее стало известно, что Евросоюз собирается ввести запрет на экспорт хрома и ряда химикатов в рамках 16-го пакета антироссийских санкций. Кроме того, санкции подразумевают запрет на обслуживание газо- и нефтеперерабатывающих заводов. При этом отмечается, что новый пакет европейских санкций не содержит полный запрет на российский СПГ.

Также в санкционные списки ЕС в рамках 16-го пакета санкций попадут по меньшей мере 48 физических и 35 юридических лиц РФ. Рестрикции в отношении юрлиц подразумевают заморозку их активов в Евросоюзе, если такие есть. Физлицам также будет запрещен въезд в государства объединения.

Кроме того, в рамках нового пакета санкций ЕС планирует запретить вещание восьми российских СМИ в странах объединения.

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ЕС планирует принять 16-й пакет санкций к третьей годовщине СВО

Принять новый пакет санкций Евросоюз планирует 24 февраля, к третьей годовщине специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag, ссылаясь на дипломатические источники в Брюсселе.

Дипломаты рассказали изданию, что новый пакет предполагает дать «ясный сигнал» России, он содержит «меры против специфических секторов российской экономики, которые до сих пор либо вообще, либо недостаточно были охвачены ограничениями».

Также в него хотят включить дополнительные меры, направленные против лиц и организаций, которые, по мнению Евросоюза, распространяют позицию Москвы и «подрывают территориальную целостность Украины».

В США назвали срок сохранения санкций против России

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил европейским союзникам Вашингтона, что администрация президента Дональда Трампа сохранит в силе антироссийские санкции до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Сообщалось, что чиновник обозначил этот план во время телефонного разговора с европейскими коллегами 18 февраля. Переговоры прошли после встречи с российскими представителями в Эр-Рияде, где стороны обсуждали урегулирование конфликта на Украине.

При этом Рубио отмечал, что для урегулирования конфликта на Украине потребуется сложная и напряженная дипломатия. Он подчеркнул, что заключение мирного соглашения возможно только при согласии всех сторон, и добавил, что «его условия должны быть приемлемыми».

В России отреагировали на решение ЕС по 16-му пакету санкций

Первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа ранее заявил, что решение постпредов 27 стран-членов Евросоюза согласовать 16-й пакет санкций против России соответствует стремлению ЕС препятствовать процессу мирного урегулирования ситуации на Украине.

По его словам, многие европейские лидеры боятся потерять власть, которой обладают. «Отчасти поэтому ЕС предпринимает отчаянные попытки защитить себя и свою политику. В таком случае продолжение этого конфликта или какой-то постепенный выход из него — это выгодно и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, и европейским деятелям», — заявил он.