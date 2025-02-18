Госсекретарь США назвал необходимые условия для урегулирования на Украине

Госсекретарь США Рубио: Работа по урегулированию на Украине потребует дипломатии

Для урегулирования конфликта на Украине потребуется сложная и напряженная дипломатия. Такое условие для завершения украинского кризиса назвал госсекретарь США Марко Рубио после переговоров российской и американской делегаций в Саудовской Аравии, передает Reuters.

«Обсуждения урегулирования на Украине — это те вещи, которые должны происходить с помощью сложной и напряженной дипломатии, а также за закрытыми переговорными комнатами в течение определенного периода времени», — указал госсекретарь.

Рубио также подчеркнул, что заключение мирного соглашения по урегулированию украинского кризиса возможно только при согласии всех сторон. Он добавил, что «его условия должны быть приемлемыми».

Ранее стало известно, что Рубио и глава российского МИД Сергей Лавров договорились создать механизм консультаций, чтобы побороть «раздражители» в отношениях США и России. Главы внешнеполитических ведомств двух стран также договорились о сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов.