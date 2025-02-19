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13:44, 19 февраля 2025Экономика

Евросоюз ударит по российскому хрому и обслуживанию НПЗ

Politico: В 16-м пакете ЕС запретит экспорт хрома в РФ и обслуживание НПЗ и ГПЗ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В рамках готовящегося 16-го пакета санкций против России страны Евросоюза намерены ввести запрет на экспорт в Россию хрома и ряда химикатов. Об этом со ссылкой на двух европейских дипломатов сообщает Politico.

Также в список предполагаемых мер входит запрет обслуживания газо- и нефтеперерабатывающих заводов (ГПЗ и НПЗ). Дополнительно Европа снова ударит по теневому флоту, занимающемуся поставками российской нефти в обход санкций, и добавит в санкционный список новые танкеры. По данным Financial Times, речь идет о 73 судах.

После снятия возражений со стороны Греции ЕС намерен окончательно запретить импорт российского алюминия, как ранее был одобрен полный запрет на поставки продукции из него.

Запрета на закупки сжиженного природного газа (СПГ), против которого выступают ряд стран, в документе нет. Однако требование президента США Дональда Трампа к европейским странам увеличить закупку топлива за океаном может поспособствовать изменению этого положения.

Этот пакет санкций после согласования дипломатами должен быть одобрен на министерской встрече в понедельник, 24 февраля. Заседание приурочено к третьей годовщине начала боевых действий на Украине.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио пообещал европейским союзникам Вашингтона, что администрация президента Дональда Трампа не станет отменять все введенные антироссийские санкции до момента, когда будет заключено мирное соглашение по Украине.

Накануне, 18 февраля, после встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии он также отмечал, что какие-то санкции, связанные с конфликтом, стоит отменить после того, как тот завершится.

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