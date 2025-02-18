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16:53, 18 февраля 2025Экономика

Госсекретарь США допустил отмену санкций после достижения мира на Украине

Госсекретарь США Рубио: Часть санкций против РФ отменят в случае мира на Украине
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Craig Hudson / Reuters

Часть санкций против России, введенных странами Западав последнее время, могут отменить после урегулирования украинского конфликта. Об этом после переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

По его словам, те ограничительные меры, что были введены в результате боевых действий, начавшихся в феврале 2022 года, станут поводом для обсуждений. При этом Евросоюзу тоже придется пересмотреть свою санкционную политику.

«Есть санкции, которые были введены в результате этого конфликта. Поэтому я хотел бы сказать, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки», — подчеркнул он.

Какие санкции могли бы стать предметом для дискуссии, дипломат не уточнил. Также Рубио не назвал сроки и условия, на которых конфликт будет считаться урегулированным. Его слова стали ответом на вопрос журналиста и не противоречат позиции прошлой администрации США, указывавшей, что санкции нужны для только для завершение конфликта.

Сразу после первых комментариев по поводу итогов встречи индекс Мосбиржи обвалился более чем на 50 пунктов. Инвесторы ожидали более позитивных сообщений, в том числе по отмене санкций в ближайшее время, однако, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, пока стороны только изложили свои принципиальные подходы и договорились о будущих встречах команд переговорщиков.

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