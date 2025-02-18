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16:01, 18 февраля 2025Экономика

Российский фондовый рынок упал после переговоров в Саудовской Аравии

Индекс Мосбиржи потерял 80 пунктов после переговоров России и США в Эр-Рияде
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Итог переговоров делегаций России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде российский фондовый рынок воспринял негативно. Сразу после первых сообщений участников разговора индекс Мосбиржи потерял 80 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме, сразу после 15:00, показатель достигал 3333 пунктов, но через полчаса упал до 3252 пунктов. По состоянию на 15:50 индекс подошел к 3270 пунктам. Курс рубля к юаню на Мосбирже почти не отреагировал на итог переговоров, а индекс гособлигаций RGBI опустился до уровня начала дня, ниже 106 пунктов.

Основной причиной разочарования стало отсутствие какой-либо конкретики, в том числе в санкционном вопросе. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал встречу «позитивным началом конструктивных дискуссий», но предупредил, что дорога предстоит «очень-очень длинная». Главным итогом он считает взаимопонимание по тому факту, что великие державы не могут не общаться друг с другом по различным проблемам миропорядка.

Помощник президента России Юрий Ушаков указал, что стороны «изложили свои принципиальные подходы и договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакт».

Со стороны США во встрече участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. Российскую делегацию возглавлял глава МИДа Сергей Лавров. Главной темой в российском информационном пространстве в последние дни перед переговорами стала отмена санкций и возможное скорое возвращение в страну западных компаний, ушедших после февраля 2022 года.

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