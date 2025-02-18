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15:19, 18 февраля 2025Мир

Глава РФПИ оценил итоги переговоров с США

Глава РФПИ Кириллов: Переговоры с США в Эр-Рияде прошли позитивно
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Переговоры России с США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд по урегулированию конфликта на Украине прошли позитивно. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Безусловно, очень конструктивный диалог. Перед нами очень-очень длинная, серьезная дорога, но это очень позитивное начало конструктивных дискуссий: много точек соприкосновения, много понимания, что есть позитивные экономические проекты, которые могут нас связать. Все очень позитивно», — рассказал российский представитель.

В частности, он подчеркнул, что стороны пришли к взаимному пониманию, что они как великие державы не могут не общаться друг с другом по различным проблемам миропорядка.

Ранее стало известно, что переговоры России и США в Эр-Рияде завершились. В российскую делегацию вошли глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Вашингтон на переговорах представлял госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. После беседы сторон состоится пресс-конференция главы российского внешнеполитического ведомства.

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