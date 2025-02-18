Переговоры России и США завершились

Завершились переговоры России и США в Эр-Рияде

Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились. Об этом заявил журналист Евгений Попов в своем Telegram-канале.

В российскую делегацию вошли глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Вашингтон на переговорах представлял госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.

Уточняется, что пресс-конференция российской делегации по итогам переговоров запланирована на 15:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон в ходе переговоров могут согласовать проведение саммита с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Саудовской Аравии уже на следующей неделе.