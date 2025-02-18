На Западе назвали возможные сроки встречи Путина и Трампа

Bloomberg: Саммит Путина и Трампа может состояться на следующей неделе

Российская и американская делегации в ходе переговоров могут согласовать проведение саммита с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Саудовской Аравии на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Переговоры в Эр-Рияде последовали за знаменательным телефонным разговором президента Трампа с его российским коллегой Путиным на прошлой неделе (...). Они могут проложить путь к саммиту двух лидеров уже на следующей неделе», — передает агентство.

12 февраля Путин и Трамп поговорили по телефону. Переговоры российского и американского лидеров длились полтора часа. В ходе беседы президенты договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

Позже газета Newsweek сообщила, что лидеры стран встретятся лично до конца февраля. По информации издания, саммит на высшем уровне должен пройти в Саудовской Аравии.