В США назвали срок сохранения санкций против России

Рубио заявил о сохранении санкций США у РФ до заключения соглашения с Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам Вашингтона, что администрация президента Дональда Трампа сохранит в силе антироссийские санкции до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее по итогам переговоров с Россией в Эр-Рияде Рубио сказал, что после урегулирования украинского конфликта западным странам придется отменить санкции против России. При этом Евросоюзу тоже придется пересмотреть свою санкционную политику.