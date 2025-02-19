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07:56, 19 февраля 2025Мир

В США назвали срок сохранения санкций против России

Рубио заявил о сохранении санкций США у РФ до заключения соглашения с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам Вашингтона, что администрация президента Дональда Трампа сохранит в силе антироссийские санкции до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее по итогам переговоров с Россией в Эр-Рияде Рубио сказал, что после урегулирования украинского конфликта западным странам придется отменить санкции против России. При этом Евросоюзу тоже придется пересмотреть свою санкционную политику.

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