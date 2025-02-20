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12:53, 20 февраля 2025Экономика

В Центробанке прокомментировали новости о возможном возвращении Visa и Mastercard в Россию

Набиуллина: Говорить о возвращении Visa и Mastercard в Россию преждевременно
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Платежные системы Visa и Mastercard не обращались в Центробанк по вопросу возможного возвращения на российский рынок. Так прокомментировала новости глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РБК.

Разговоры о возвращении западных брендов и компаний в Россию участились после того, как на фоне длительного телефонного разговора президентов России и США появился оптимизм по поводу перспектив заключения соглашения по Украине. Так, Mash сообщил о подготовке Coca-Cola к возвращению на российский рынок и ведет внутренние обсуждения работы с отечественными конкурентами и борьбы с параллельным импортом.

Позднее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил журналистам, что международные платежные системы в ближайшее время начнут давать сигналы о желании вернуться на отечественный рынок, но их возвращение будет непростым, потому что россияне уже привыкли к новым системам, в первую очередь платежной системе «Мир». Зампред регулятора Алексей Гузнов подчеркнул, что в ЦБ решили пока не высказываться о подобных новостях. А по словам самой Набиуллиной,говорить о вопросе возвращения в страну международных платежных систем пока преждевременно.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов указал, что в банке не видят каких-либо признаков начала такого процесса и не ожидают скорой отмены антироссийских санкций. В кулуарах финансового форума Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он добавил, что большей частью такие заявления отражают желание российских спикеров и имеют отношение не к реальности, а к тому, что им самим не хватает.

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