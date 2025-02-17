В Госдуме заявили о желании Visa и Mastercard быстрее вернуться в Россию

Депутат Госдумы Аксаков рассказал о желании Visa и Mastercard вернуться в Россию

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен в желании крупнейших международных платежных систем Visa и Mastercard, ушедших из России после начала боевых действий на Украине, вернуться в страну. Об этом он заявил в комментарии ТАСС.

По мнению депутата, компании переживают из-за потери настолько большого рынка и желают предлагать свои услуги, но им будет сложно, потому что россияне уже привыкли к новым системам, в первую очередь платежной системе «Мир».

Аксаков выразил уверенность, что Национальная система платежных карт (НСПК) показала технологичность и эффективность и менять ее граждане не захотят. Впрочем, он признал, что для отправки платежей в Европу или США Visa и Mastercard нужны.

Разговоры о возвращении западных брендов и компаний в Россию, которые с переменным успехом возникают в последние три года, участились после прихода на пост президента США Дональда Трампа. После его телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным возникли предположения, что стороны близки к заключению соглашения по Украине.

На этом фоне российская платформа для развития бизнеса Kokoc Group предположила, что в страну вскоре вернутся 350 компаний, а Союз торговых центров (СТЦ) попросил подумать о возвращении Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear).

К настоящему времени ни одна из компаний, в том числе платежные системы, не делали заявлений о возможном возвращении. Также ничего не известно о переговорах по снятию санкций с России, а кроме того, подавляющее большинство производителей ушли с российского рынка без какого-либо санкционного давления.