В России попросили западные бренды вернуться

Союз торговых центров попросил Uniqlo, H&M, Zara и Bershka вернуться в Россию

Российские торговые центры хотели бы возвращения западных брендов одежды, потому что текущий набор компаний, представленных торговыми точками, не обеспечивает сравнимый объем продаж. Об этом со ссылкой на обращение Союза торговых центров (СТЦ) пишет РИА Новости.

В СТЦ обратились с предложением восстановить официальные продажи в России к Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear). Они опираются на данные опроса среди руководства ста крупнейших торговых центров.

Вице-президент СТЦ Павел Люлин указал, что многие из лидеров рынка пытались заменить ушедшие компании на другие бренды, в том числе копировать их политику. Однако потребители встретили такую практику прохладно. «Например, мимикрировавший под Uniqlo бренд Just Clothes закрывает точки», — объяснил он.

В качестве одного из вариантов торговые центры согласны на возвращение иностранных компаний с помощью местных партнеров, как это происходит, в частности, в ОАЭ.

Разговоры о скором возвращении в Россию иностранных компаний, покинувших ее после февраля 2022 года, ведутся все три года. В последние недели новым импульсом для них стало вступление в должность президента США Дональда Трампа, а после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным местные аналитики начали сообщать, что бренды готовы быстро вернуться в Россию.

Впрочем, другие указывают, что уход компаний не был связан с санкциями (запретов на большинство ушедших брендов не накладывали), а отмена санкций пока не стоит на повестке дня даже в случае успеха переговоров.