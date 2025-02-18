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19:02, 18 февраля 2025Экономика

В России не заметили признаков желания западных брендов вернуться

Первый зампред правления ВТБ Пьянов: Признаков возвращения западных брендов нет
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

К настоящему времени в ВТБ не видят никаких признаков скорого возвращения западных брендов в Россию, о чем стали активно писать СМИ и рассуждать эксперты. Об этом заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов, передает «Интерфакс».

В кулуарах финансового форума Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он указал, что большей частью такие заявления отражают желание российских спикеров и имеют отношение не к реальности, а к тому, что им самим не хватает. Банкир привел в пример слухи о возвращении Visa, Mastercard, Bershka, Zara, Coca-Cola, McDonald's.

По его словам, до какого-то предметного обсуждения снятия санкций и начала других процессов должны пройти месяцы, если не кварталы, а пока идет самый начальный этап.

Также Пьянов усомнился в том, что ВТБ в скором времени позволят работать в Европе. Ведь переговоров с властями Евросоюза не было вовсе, а даже если американские санкции отменят, то Брюссель не обязан поступать таким же образом.

«Поэтому, строго говоря, мы понимаем, что даже при каком-то урегулировании свободной работы российским компаниям, по крайней мере в Европейском союзе, ожидать не следует», — заключил он.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о желании международных платежных систем Visa и Mastercard вернуться в Россию, а первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа посчитал, что в рамках ослабления санкций россиянам позволят расплачиваться российскими карточками за рубежом.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио, комментируя прошедшие в Саудовской Аравии переговоры, подчеркнул, что обсуждать отмену санкций против России можно будет после заключения мирного договора. При этом Вашингтон настроен достичь таких условий, которые не повлекут возобновления боевых действий через пару лет.

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