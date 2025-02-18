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18:36, 18 февраля 2025Экономика

В Госдуме понадеялись на снятие санкций ради россиян

Депутат ГД Чепа понадеялся на разрешение платежей российскими картами за рубежом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Западные санкции в отношении России будут постепенно ослабевать, хотя ждать их полной отмены в обозримом будущем не стоит. Такое мнение в комментарии изданию «Подъем» высказал первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.

При этом он понадеялся, что волнующие простых россиян ограничения, касающиеся зарубежных поездок и оплаты картами российских банков за рубежом, все-таки разрешат.

Комментируя итоги первых за долгие годы переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии, депутат заявил, что пусть все меняется, но американцы будут делать так, как им выгодно, стараться в интересах Москвы они точно не станут.

Чепа также не исключил, что некоторые санкции могут быть даже усилены, потому что они выгодны иностранным компаниям, а также попросил не ждать «доллара по 30 рублей». Для этого, пояснил депутат, нужно развивать экономику, а она от встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио никак не зависит.

Ранее госсекретарь Марко Рубио по итогам встречи указал, что в случае урегулирования конфликта на Украине западные страны, в том числе Евросоюз, должны снять часть санкций с России. При этом он подчеркнул, что под США стремятся к такому соглашению, которое устроит все заинтересованные стороны, а боевые действия не возобновятся через несколько лет.

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