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09:59, 18 февраля 2025Экономика

Стало известно о планах Coca-Cola вернуться в Россию

Mash: Coca-Cola готовится к возвращению в Россию
Дмитрий Воронин

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Производитель Coca-Cola, покинувший Россию в 2022 году, готовится к возвращению в страну и уже ведет внутренние обсуждения работы на отечественном рынке, пишет Mash.

Как стало известно журналистам, соответствующие планы обсуждаются в части работы с отечественными конкурентами и борьбы с параллельным импортом.

В июле 2022 года российское подразделение Coca-Cola, сменившее название на «Мултон Партнерс», начало выпускать аналог Coca-Cola — напиток «Добрый кола». По данным источников Telegram-канала, его производство продолжится «до обратной замены на обычную "кока-колу"».

Coca-Cola которую продолжают завозить из других стран осталась среди лидеров продаж. При этом «Мултон Партнерс» в 2023 году удвоило чистую прибыль в России, получив 10,3 миллиарда рублей против 4,6 миллиарда рублей в 2022-м.

Ранее стало известно, что аналитики ожидают возвращения в страну до 350 брендов, ушедших из РФ в 2022 году. Речь об этом зашла на фоне ожидания геополитических изменений, связанных с возобновившимися контактами на высшем уровне между Россией и США. В Кремле несколько дней назад указывали, что пока не получали сигналов о желании бизнеса из стран Запада, а также Южной Кореи и Японии вернуться на отечественные рынки.

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