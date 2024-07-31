Россияне стали больше тратить на колу

РБК: кола подорожала в России из-за акциза и цен на импортные напитки

Спустя два года после прекращения в России производства брендов Coca-Cola и Pepsi подобная им продукция подорожала из-за акциза на сладкие напитки, инфляции и более дорогого импорта, пишет РБК.

В июне траты россиян на газировку со вкусом колы в рознице выросли на 11 процентов к уровню прошлого года, до 146 рублей за бутылку (с учетом возможных объемов от 0,3 до 1,5 литра). В сравнении с данными от 2022-го подорожание составило 21 процент.

После начала специальной военной операции на Украине The Coca-Cola Company и PepsiCo ограничили работу в России, объявив о прекращении производства в стране мировых брендов газировки. Российские заводы, которые производили Coca-Cola, перестали получать необходимый для нее сироп еще в марте 2022 года, после чего выпуск прекратился и распродавались накопленные запасы. В июле 2022 года российское подразделение Coca-Cola, сменившее название на «Мултон Партнерс», начало выпускать аналог Coca-Cola — напиток «Добрый кола». Марка быстро вышла в лидеры продаж, а к осени 2023 года ее доля рынка, по данным NielsenIQ, превысила имевшуюся у оригинальной Coca-Cola в 2021 году.

Среди лидеров продаж остались и сами оригинальные Coca-Cola и Pepsi, которые теперь завозятся из других стран. Средняя цена такой бутылки выше, и с ростом доли импортного напитка растет и медианная цена по всей категории, отмечает источник издания.

Ранее стало известно, что «Мултон Партнерс» в прошлом году удвоило чистую прибыль в России, получив 10,3 миллиарда рублей против 4,6 миллиарда рублей в 2022-м. Также производитель попросил Роспатент продлить регистрацию выведенных им с рынка брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta и подтвердил исключительные права на них до 2034 года, писал «Интерфакс».