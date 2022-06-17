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Coca-Cola решила прекратить производство напитков в России

Reuters: компания Coca-Cola HBC объявила о прекращении производства и продаж в России

Фото:Alexander Sayganov/ Globallookpress.com

Компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) приняла решение остановить производство на территории России, а также продажу напитков под брендами Coca-Cola. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление.

Как только запасы компании будут исчерпаны, Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России

Coca-Cola HBC

Компания выпускает товары Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья», Innocent и другую продукцию. Всего в России функционируют десять заводов.

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4 мая глава компании Джеймс Куинси допустил, что Coca-Cola может окончательно уйти из России в случае, если военная спецоперация на Украине затянется. По его словам, предприятие столкнулось с критикой в свой адрес.

Об ограничении деятельности в России Coca-Cola заявляла в начале марта. О том, какие конкретно меры последуют, не сообщалось. Позднее дистрибутор продукции Coca-Cola компания «Coca-Cola HBC Россия» сообщала, что планирует повысить цены на свой ассортимент на треть.

Конкурент Coca-Cola, PepsiCo в апреле рассматривал возможность создания напитков специально для России после решения головного офиса о приостановке продаж в стране Pepsi, Mirinda и 7UP. Также сообщалось, что PepsiCo рассматривает возможность расширения ассортимента местного бренда «Русский дар» (под ним пока выпускается только квас) за счет лимонадов с разными вкусами.

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Реакция в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сыронизировала над решением Coca-Cola окончательно прекратить производство в стране.

Компания Coca-Cola объявила, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в России. Господи, а чем мы будем ржавчину отмывать?!!

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Генеральный директор консалтинговой компании «Оркестра групп» Дина Григолая в беседе с BFM указала, что производственные мощности Coca-Cola остаются в России, поэтому не исключено, что у них изменится структура собственников и рецептура производимых напитков. Часть ассортимента еще остается на складах, но стремительно раскупается.

Могу предположить, что поскольку компания-производитель Coca-Cola еще в марте сообщила о своем намерении приостановить работу, оценить ситуацию и фактически оповестила дистрибьюторов о неких планируемых шагах в отношении будущих продаж, вероятнее всего, рассчитывать, что этих запасов хватит на много месяцев, было бы некорректно

Дина Григолаягенеральный директор консалтинговой компании «Оркестра групп»

Эксперт отметила, что рынок успел адаптироваться к санкционному давлению, поэтому к лету, в условиях повышенного спроса на напитки, у производителей есть большие запасы.

Президент России Владимир Путин, комментируя уход иностранных компаний из страны, заявил, что местные предприятия займут эту нишу. Глава государства также подчеркнул, что импортозамещение не является панацеей, и Россия не собирается заниматься только им, она будет развиваться в целом.

Ряд иностранных компаний объявили об уходе из России или ограничении деятельности после начала спецоперации на Украине 24 февраля. В их числе «Макдоналдс», Starbucks, KFC, Coca-Cola, PepsiCo, Valio, IBM, Adidas, Puma, OBI, Estee Lauder и другие.

В марте в России предложили национализировать предприятия уходящих западных компаний. При этом подчеркивается, что во всех подобных случаях речь идет о чисто политическом решении со стороны иностранных организаций.

Синдром отмены: Россия


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Марина Совина
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