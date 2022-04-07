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Производитель Pepsi придумал способ остаться в России

PepsiCo думает над созданием напитков специально для России

Фото: Alexander Sayganov / Globallookpress.com

Один из крупнейших производителей напитков в России PepsiCo думает над созданием напитков специально для России после решения головного офиса о приостановке продаж в стране Pepsi, Mirinda и 7UP. О найденном способе пишет «Коммерсантъ».

Чтобы остаться в России, компания может создать линейку продукции New Cola. Например, напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом значатся под брендом Fruitz. Также PepsiCo рассматривает возможность расширения ассортимента местного бренда «Русский дар» (под ним пока выпускается только квас) за счет лимонадов с разными вкусами.

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Источник издания отметил, пока на местных заводах PepsiCo может оставаться запас сырья для разлива Pepsi, Mirinda и 7Up на несколько месяцев. Один из основателей Famous Amazing Brands Антон Стельмаков счиатет, что PepsiCo может изменить рецептуру напитков, чтобы новые продукты не ассоциировались с ушедшими брендами.

9 марта стало известно, что PepsiCo прекратит рекламную деятельность и продажу напитков в России из-за событий на Украине. Также свою работу приостановила американская компания The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua).

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Платон Щукин
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