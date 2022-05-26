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Путин оценил уход компаний из России фразой «может быть, и слава богу»

Путин заявил о способности российских компаний занять нишу после ухода иностранных

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин, комментируя уход иностранных компаний из страны, заявил, что местные предприятия займут эту нишу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Иногда посмотришь на тех, кто уходит — может быть, и слава богу. Мы займем их ниши», — высказался он в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме.

Глава государства также подчеркнул, что импортозамещение не является панацеей, и Россия не собирается заниматься только им, она будет развиваться в целом. «Импортозамещение необходимо по ключевым направлениям, обеспечивающим суверенитет», — добавил Путин.

Ряд иностранных компаний объявили об уходе из России или ограничении деятельности после начала спецоперации на Украине 24 февраля. В их числе «Макдоналдс», Starbucks, KFC, Coca-Cola, PepsiCo, Valio, IBM, Adidas, Puma, OBI, Estee Lauder и другие.

В марте в России предложили национализировать предприятия уходящих западных компаний. При этом подчеркивается, что во всех подобных случаях речь идет о чисто политическом решении со стороны иностранных организаций.

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Варвара Кошечкина
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