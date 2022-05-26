Путин оценил уход компаний из России фразой «может быть, и слава богу»

Путин заявил о способности российских компаний занять нишу после ухода иностранных

Президент России Владимир Путин, комментируя уход иностранных компаний из страны, заявил, что местные предприятия займут эту нишу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Иногда посмотришь на тех, кто уходит — может быть, и слава богу. Мы займем их ниши», — высказался он в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме.

Глава государства также подчеркнул, что импортозамещение не является панацеей, и Россия не собирается заниматься только им, она будет развиваться в целом. «Импортозамещение необходимо по ключевым направлениям, обеспечивающим суверенитет», — добавил Путин.

Ряд иностранных компаний объявили об уходе из России или ограничении деятельности после начала спецоперации на Украине 24 февраля. В их числе «Макдоналдс», Starbucks, KFC, Coca-Cola, PepsiCo, Valio, IBM, Adidas, Puma, OBI, Estee Lauder и другие.

В марте в России предложили национализировать предприятия уходящих западных компаний. При этом подчеркивается, что во всех подобных случаях речь идет о чисто политическом решении со стороны иностранных организаций.

