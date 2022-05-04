Coca-Cola допустила окончательный уход из России

Гендиректор Coca-Cola Квинси заявил о возможном окончательном уходе компании из России

Coca-Cola может окончательно уйти из России в случае, если военная спецоперация на Украине затянется, допустил глава компании Джеймс Куинси на мероприятии The Wall Street Journal.

Предприятие не стало отказываться от продаж в России, из-за чего столкнулось с критикой в свой адрес. Однако Квинси усомнился в том, что подобные действия бизнеса могут оказывать давление на власти. «Символизм — это важно, но решающим фактором он не станет», — заметил руководитель компании.

Об ограничении деятельности в России Coca-Cola заявляла в начале марта. О том, какие конкретно меры последуют, не сообщалось. Позднее дистрибутор продукции Coca-Cola компания «Coca-Cola HBC Россия» сообщала, что планирует повысить цены на свой ассортимент на треть.

Конкурент Coca-Cola, PepsiCo в апреле рассматривал возможность создания напитков специально для России после решения головного офиса о приостановке продаж в стране Pepsi, Mirinda и 7UP. Также сообщалось, что PepsiCo рассматривает возможность расширения ассортимента местного бренда «Русский дар» (под ним пока выпускается только квас) за счет лимонадов с разными вкусами.