Цены на Coca-Cola вырастут на треть

«Ъ» сообщил о повышении цен на напитки Coca-Cola на 15-30 процентов с 14 марта

Производитель и дистрибутор продукции Coca-Cola компания «Coca-Cola HBC Россия» планирует повысить цены на свой ассортимент на треть, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании.

Цены на напитки Coca-Cola вырастут на 15-30 процентов с 14 марта. Отмечается, что компания уже сообщила своим клиентам о повышении стоимости продукции. Согласно информации участников рынка HoReCa, цену газированных напитков повысят на 15 процентов, соков — на 19 процентов, кофе — на 30 процентов.

«Официальное письмо и прайс-лист будут отправлены позже. На текущий момент вы можете сделать заказ на продукцию по старым ценам», — подчеркивается в письме.

Один из основателей Famous Amazing Brands Антон Стельмаков предположил, что рост цен на продукцию Coca-Cola HBC в первую очередь вызван увеличением стоимости ингредиентов и упаковки, которое произошло в том числе из-за девальвации рубля. Такие тенденции наблюдаются на всем рынке, отметил он.

Рост цен связан и с подорожанием логистики и возможным отказом Coca-Cola от инвестиций в рекламу, заявил информатор в отрасли. Источник «Ъ» в другом производителе напитков заявил, что стоимость на продукцию повысят и российские компании.

В последнее время ингредиенты выросли в цене на 50–100 процентов, а с перебоями в поставках столкнулись все организации.

8 марта Coca-Cola приостановила деятельность в России. Компания объединяет такие бренды, как Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья» и Bonaqua. Однако неизвестно, какие именно ограничения будут приняты.