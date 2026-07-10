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05:45, 10 июля 2026Наука и техника

Врач неожиданно высказалась об апликаторах Кузнецова и Ляпко

Квасова: Польза аппликаторов Кузнецова и Ляпко не доказана, лечить спину нужно комплексно
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Терапевт-эндокринолог сети «Клиника Фомина» Анастасия Квасова в беседе с «Здоровьем Mail» поделилась мнением о лечебных свойствах игольчатых ковриков — аппликаторов Кузнецова и Ляпко.

По словам специалиста, некоторые пациенты с болями в позвоночнике отмечают облегчение после использования таких приспособлений.

Врач допустила, что воздействие игл может оказывать рефлекторное влияние на мышечный тонус, усиливать местное кровообращение и стимулировать выработку эндогенных обезболивающих веществ. Однако, как подчеркнула Квасова, убедительных научных данных, подтверждающих клиническую эффективность аппликаторов, на сегодняшний день нет. Поэтому использовать их в качестве единственного метода лечения не следует.

При болях в спине, отметила эндокринолог, необходим полноценный врачебный осмотр и комплексный подход, включающий лечебную гимнастику, коррекцию рабочей позы и, при назначении специалиста, прием нестероидных противовоспалительных препаратов. Аппликаторы, по ее мнению, могут рассматриваться лишь как дополнительный, но не основной инструмент в терапии.

Ранее ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса выяснили, что хроническая боль в спине при дегенерации позвоночника может быть связана с прорастанием чувствительных нервных волокон в поврежденные участки позвонков, где их в норме быть не должно.

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