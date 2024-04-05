Coca-Cola в России удвоила прибыль

Прибыль подразделения Coca-Cola в России в 2023 году выросла в 2,2 раза

Российское подразделение американской корпорации Coca-Cola HBC Holdings в России в прошлом году более чем удвоило прибыль. Об этом со ссылкой на отчетность компании пишет «Интерфакс».

ООО «Мултон партнерс» в 2023 году получило чистую прибыль в размере 10,3 миллиарда рублей, что в 2,2 раза превышает результат 2022 года (4,6 млрд рублей). Этот показатель стал самым высоким за последние годы. При этом выручка компании выросла с 74,2 до 77,3 миллиарда рублей, а прибыль от продаж — с 10,6 до 13,4 миллиарда.

Американская The Coca-Cola Company объявила, что приостанавливает деловую активность в России в марте 2023 года. При этом в компании не уточнили, какие именно меры это предусматривает.

В октябре 2023 года сообщалось, что преемник Coca-Cola в России, бренд «Добрый» занял второе место по доле продаж в стране. По данным исследовательской компании NielsenIQ, эти напитки, которые разливаются на бывших мощностях американского бренда, обогнали по продажам импортные аналоги.