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07:10, 14 июня 2024Экономика

Coca-Cola снова регистрирует свои товарные знаки в России. Вернется ли американская газировка на рынок?

Ушедшая из России Coca-Cola начала повторную регистрацию товарных знаков

Фото: Yves Herman / Reuters

Американский производитель The Coca-Cola Company, который в 2022 году вывел с российского рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta, в апреле подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков.

Товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг — для напитков безалкогольных и алкогольных, газированной воды. В российском подразделении компании не ответили на запрос.

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13 июня 2024

Компания удвоила свою прибыль в России

The Coca-Cola Company объявила о приостановке деловой активности в России в марте 2022 года. При этом в компании не уточнили, какие именно меры это предусматривает.

При этом, согласно отчетности компании, в 2023 году российское подразделение Coca-Cola HBC Holdings удвоило прибыль более чем вдвое в России. ООО «Мултон партнерс» в 2023 году получило чистую прибыль в размере 10,3 миллиарда рублей, что в 2,2 раза выше результата 2022 года (4,6 млрд рублей). Этот показатель стал самым высоким за последние годы.

До ухода с российского рынка компания Coca-Cola занимала шестое место в рейтинге 50 крупнейших брендов FMCG с долей продаж 0,9 процента. Ее ближайший конкурент, марка PepsiCo, находилась на 18-й строчке рейтинга с показателем 0,5 процента, а бренд «Добрый», который выпускал только соки, — на 15-м месте рейтинга с долей продаж 0,5 процента. В октябре 2023 года оригинальная торговая марка Coca-Cola исчезла из топ-50 крупнейших брендов по России.

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15 апреля 2024

Регистрация брендов может означать их возвращение в Россию

По мнению партнера практики интеллектуальной собственности Comply Максима Али, регистрация производителем своих международных брендов может говорить о его намерении в будущем вернуть их на российский рынок.

С ним согласен и управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Он считает, что такие действия компании означают «стремление сохранить права на данные товарные знаки в России».

На это же указала генеральный директор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина. Она отметила, что товарные знаки при их неиспользовании в течение трех лет на территории России могут быть аннулированы. Поскольку бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta были выведены с рынка в 2022 года, их правовая охрана может быть досрочно прекращена в 2025 году.

Юрист пояснила, что правообладатель, чтобы не допустить утраты прав на ключевые бренды, поддерживает минимальный уровень заявочной активности в их отношении. Если бренды будут зарегистрированы заново, а этот процесс занимает около года, то для новых товарных знаков срок в три года будет отсчитываться уже не с даты фактического прекращения использования, а с новой даты регистрации.

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19 марта 2024

Ранее Starbucks решила оставить возможность вернуться в Россию

В начале июня сообщалось, что американская Starbucks Corporation, которая прекратила бизнес в России и продала свои кофейни, решила оставить возможность вернуться в страну.

Компания подала восемь заявок на регистрацию товарных знаков, в том числе брендов Starbucks, Starbucks coffee, «Старбакс кофе», frappuccino. Тогда Алина Акиншина также объясняла это желанием «перезапустить» трехлетний срок защиты товарных знаков.

Ранее стало известно, что ушедшие в 2022 году зарубежные бренды возобновили рекламную активность на российском рынке в 2023 году. По данным TelecomDaily, иностранные производители и поставщики электроники вернули активность рекламы в РФ на 65-100 процентов от того количества упоминаний, которые были в 2021 году. Среди брендов аналитики отметили Honor, Xiaomi, Samsung, Acer и другие компании.

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      Марина Совина
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