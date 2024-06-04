Американская компания решила оставить возможность вернуться в Россию

Starbucks подала заявки на регистрацию восьми товарных знаков в России

Американская Starbucks Corporation, которая прекратила бизнес в России и продала свои кофейни, решила оставить возможность вернуться в страну. Компания подала восемь заявок на регистрацию товарных знаков, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Речь идет о брендах Starbucks, Starbucks coffee, «Старбакс кофе», frappuccino и других. Компания намерена зарегистрировать их не только по 43-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), к которому относится ресторанное обслуживание, но и по 21-му, 30-му, 35-му классам, что позволит защитить торговые знаки от неправомерного использования при продаже кофемашин, посуды для напитков, кофейных капсул, кофейных напитков и других товаров, отметила адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова.

По мнению гендиректора компании «Онлайн патент» Алины Акиншиной, действия американской корпорации подтверждают ее заинтересованность в российском рынке и компания хочет иметь возможность вернуться под привычными потребителю брендами. Она напомнила, что товарные знаки Starbucks, Starbucks coffee и другие были зарегистрированы Starbucks Corporation в России еще в 2000-х и их правовая охрана пока еще действует.

По российскому законодательству, если бренд не используется непрерывно в течение трех лет, его правовая охрана может быть аннулирована, объяснила старший юрист фирмы «Косенков и Суворов» Виктория Ольхова. Так как Starbucks ушла из РФ в 2022 году, этот срок наступает уже в следующем году. Возобновление регистрации товарных знаков позволит «перезапустить» трехлетний срок их защиты, отметила Акиншина.

Ранее стало известно, что ушедшие в 2022 году зарубежные бренды возобновили рекламную активность на российском рынке в 2023 году. По данным TelecomDaily, иностранные производители и поставщики электроники вернули активность рекламы в РФ на 65-100 процентов от того количества упоминаний, которые были в 2021 году. Среди брендов аналитики отметили Honor, Xiaomi, Samsung, Acer и другие компании.