Аналитики заявили о возвращении рекламы ушедших из России брендов

«Ъ»: ушедшие из РФ иностранные поставщики электроники вернулись на рынок рекламы

Ушедшие в 2022 году зарубежные бренды возобновили рекламную активность на российском рынке в 2023 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные TelecomDaily.

В частности, иностранные производители и поставщики электроники вернули активность рекламы в РФ на 65-100 процентов от того количества упоминаний, которые были в 2021 году. Среди брендов аналитики отметили Honor, Xiaomi, Samsung, Acer и другие компании. При этом, отмечает «Ъ», для этого компании используют посредников: рекламным бюджетом распоряжаются ритейлеры, дистрибуторы или маркетплейсы.

Ранее стало известно, что спрос россиян на ремонт компонентов иностранной электроники и систем хранения данных вырос в пять раз за последний год.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.