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12:04, 13 февраля 2024Экономика

Россияне бросились ремонтировать иностранную электронику

«Ъ»: спрос россиян на ремонт компонентов иностранной электроники вырос в 5 раз

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Спрос россиян на ремонт компонентов иностранной электроники и систем хранения данных вырос в 5 раз за последний год. О том, что граждане бросились чинить импортную технику, заявил управляющий партнер компании «Мобиус Технологии» Михаил Сизов. Его слова приводит «Коммерсантъ».

Эксперт связал подобную динамику с рядом факторов, включая усиление санкционного давления и логистические проблемы в поставках оборудования для зарубежной вычислительной техники. Самым востребованным у россиян стал ремонт техники Nvidia, HPE и Supermicro. Популярность обусловлена тем, что эти компании не имеют официальной поддержки и не поставляют комплектующие в Россию, уточнили участники рынка.

При этом найти новые компоненты иностранной электроники в настоящее время в России крайне трудно, утверждает Сизов. Либо они вовсе отсутствуют на российском рынке, либо продаются по завышенным ценам. При этом их доставка может занимать продолжительный период времени, заключил Сизов.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на участников рынка сообщила о резком росте спроса россиян на покупку электроники в кредит. В 2023 году подобные продажи в стране выросли на 70-80 процентов. Эксперты связали подобную динамику с укреплением доллара к рублю и ростом доступности кредитных продуктов.

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