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10:24, 8 ноября 2023Экономика

Россияне бросились скупать электронику в кредит

«Известия»: продажи электроники в кредит в России выросли на 70-80% за год

Фото: Daniel Romero / Unsplash

За последний год продажи электроники в кредит в России выросли в среднем на 70-80 процентов. При этом у ряда ретейлеров на подобные продажи приходится около трети от всего оборота, сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Эксперты объясняют резкое увеличение покупок техники на заемные средства рядом факторов, включая укрепление доллара к рублю, а также ростом доступности кредитных продуктов в стране. При этом процент одобрения займов со стороны банков продолжает оставаться на высоком уровне, несмотря на двукратный рост ключевой ставки в период с июля по конец октября.

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В свою очередь, колебания валютных курсов приводит к наращиванию отложенного спроса на крупные покупки, включая гаджеты, смартфоны и другие виды электроники. На этом фоне аналитики допустили сохранение активного интереса на целевые кредиты вплоть до конца 2023 года. Таким образом, рост продаж электроники в кредит на российском рынке с большой долей вероятности продолжится и в четвертом квартале.

Во второй половине октября аналитики сервиса по поиску работы hh.ru представили результаты опроса, согласно которым почти половине (45 процентам) россиян перестало хватать зарплаты для удовлетворения основных потребностей. Еще у 36 процентов респондентов оклад с трудом покрывает ключевые нужды. Лишь 20 процентам граждан хватает зарплаты, чтобы покупать себе все необходимое.

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      Анатолий Акулов
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