Почти половине россиян перестало хватать зарплаты на основные нужды

hh.ru: 45 % россиян перестало хватать зарплаты для удовлетворения основных нужд

Почти половине (45 процентам) россиян перестало хватать зарплаты для удовлетворения основных потребностей. Еще у 36 процентов респондентов оклад с трудом покрывает ключевые нужды, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса по поиску работы hh.ru.

Исследование проводилось с 2 по 13 октября среди 4934 российских работников и соискателей. По итогам опроса выяснилось, что только 20 процентам граждан хватает зарплаты, чтобы покупать себе все необходимое. Для сравнения, в 2021 году доля таковых россиян оценивалась в 36 процентов. В то же время доля россиян, которым не хватало ежемесячного оклада для удовлетворения основных потребностей, тогда находилась на уровне в 25 процентов.

Более половины (56 процентов) опрошенных из числа недовольных собственной зарплатой сообщили, что для покрытия всех нужд им ежемесячно не хватает более 20 тысяч рублей. Еще 23 процента оценили нехватку до 20 тысяч рублей, а 21 процент — в 15 тысяч. При этом чаще всего о том, что им необходимо зарабатывать больше, утверждали респонденты из Москвы (26 процентов), Томской области (24 процента), Татарстана и Приморского края (по 23 процента соответственно).

Ранее аналитики центра «Зарплата.ру» сообщали, что зарплата мечты у большинства россиян начинается от 133 тысяч рублей в месяц. При этом самые высокие финансовые запросы эксперты зафиксировали у жителей Тюменской области — опрошенные там хотели бы получать 221 тысячу рублей в месяц. На втором месте по этому показателю оказались респонденты из Москвы и Московской области (193 тысячи рублей), а тройку лидеров замкнули жители Башкортостана (170 тысяч).