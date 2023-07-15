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08:00, 15 июля 2023Экономика

Россияне назвали зарплату мечты

«Работа.ру»: россияне назвали зарплатой мечты доход в 221 тысячу рублей

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Зарплата мечты у большинства россиян начинается от 133 тысяч рублей в месяц. Об этом говорят данные опроса сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру» (есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»). Исследование проходило в различных регионах страны, участие в нем приняли более 3200 респондентов старше 18 лет.

Самые высокие зарплаты мечты назвали жители Тюменской области — опрошенные хотели бы получать 221 тысячу рублей в месяц. В Москве и Московской области желают добиться дохода в 193 тысячи рублей, а в Башкортостане — 170 тысяч рублей.

В топ-5 по размеру идеальной зарплаты входят также Ростовская область и Краснодарский край — их жители мечтают получать 165 и 155 тысяч рублей соответственно. Чуть меньший доход нацелены получать в Свердловской области (153 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (152 тысячи рублей).

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Самые низкие зарплаты мечты в Новосибирской, Самарской и Воронежской областях. Респонденты из этих регионов хотели бы получать 136, 134 и 133 тысячи рублей в месяц соответственно.

По данным сервиса «Работа.ру», с начала 2023 года сильнее всего увеличились зарплатные предложения в сфере офис-служб и бизнес-услуг. Работодатели в этой отрасли предлагали сотрудникам оплату на 22 процента выше по сравнению с первым полугодием 2022 года. Аналогично выросли зарплатные предложения для стажеров и студентов. Соискателям в сфере образования и науки стали предлагать зарплаты на 16 процентов выше, красоты и здоровья — на 14 процентов, а работникам торговли — на 12 процентов.

Более половины (53 процента) работающих россиян считают себя трудоголиками, свидетельствуют результаты опроса СК «Росгосстрах» и Исследовательского центра «Зарплаты.ру». 39 процентов участников опроса считают такое качество положительным, а 14 процентов — отрицательным. Больше других зациклены на работе оказались сотрудники сферы медицины и фармации (80 процентов), энергетики и добычи сырья (67 процентов), а также маркетинга и PR (60 процентов).

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    Вячеслав Агапов
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