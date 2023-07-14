Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:16, 14 июля 2023Экономика

Названы сферы с самым сильным ростом зарплат

«Работа.ру»: зарплатные предложения больше всего выросли в сфере бизнес-услуг и офис-служб

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

С начала 2023 года на российском рынке труда сильнее всего увеличились зарплатные предложения в сфере офис-служб и бизнес-услуг. Об этом со ссылкой на исследования сервиса «Работа.ру» пишет РБК.

Работодатели в этой отрасли предлагали сотрудникам оплату на 22 процента выше, чем в первом полугодии 2022 года. На ту же величину выросли зарплатные предложения на вакансии для стажеров и студентов. Соискателям в сфере образования и науки стали предлагать зарплаты на 16 процентов выше, красоты и здоровья — на 14 процентов, а работникам торговли — на 12 процентов.

Рост предложений по оплате специалисты зафиксировали и в других отраслях. Так, в недвижимости и строительстве готовы платить больше на 11 процентов, в маркетинге и рекламе и в финансовом секторе — на 10 процентов, а в транспорте и логистике зарплатные предложения увеличились на 9 процентов. Сотрудники в сфере услуг и производства могут рассчитывать на зарплату на 8 процентов выше, чем год назад, а оплата труда в IT и телекоме выросла только на 4 процента.

Материалы по теме:
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат. Почему это приведет к мировому кризису?
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат.Почему это приведет к мировому кризису?
22 марта 2023
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю. Почему сотрудникам полезно работать меньше?
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю.Почему сотрудникам полезно работать меньше?
4 мая 2023

При этом самые высокие зарплатные ожидания оказались именно у IT-специалистов, они хотят получать 211 тысяч рублей. Желаемый размер зарплаты сотрудников сферы недвижимости и строительства — 204 тысячи рублей, финансовой сферы — 180 тысяч рублей.

Сервис «Работа.ру» проанализировал более 200 тысяч вакансий для получения данных о зарплатных предложениях. В опросе компании приняли участие более 4 тысяч россиян.

Ранее исследование компании онлайн-рекрутинга hh.ru показало, что больше половины российских компаний (53 процента) намерены повысить оплату труда своим сотрудникам в 2023 году. При этом 35 процентов из опрошенных компаний намерены увеличить фиксированную часть зарплаты — оклад. Чаще остальных повысить выплаты работникам готовы работодатели из сфер IT (64 процента), строительства и недвижимости (63 процента), non-food FMCG (61 процент) и розничной торговли (58 процентов).

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль прокомментировал атаку ВСУ в районе Курской АЭС

    Крупнейший видеоресурс России покажет эксклюзивный контент для любителей футбола

    Кремль заявил о проработке Россией своих действий до конца срока зерновой сделки

    В Кремле прокомментировали принятый Думой закон о трансгендерах

    Песков оценил слова Орбана о виновности США в затягивании конфликта на Украине

    На Украине оценили слова главы Минобороны Британии о неблагодарности Киева

    Блогерша раскрыла неожиданный метод омоложения в домашних условиях

    Стало известно об ухудшении состояния здоровья актрисы Татьяны Васильевой

    Кремль ответил на вопрос о статусе ЧВК в России

    Власти белорусского города объявили день бесплатного труда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости