Россияне из-за работы стали отказываться от еды и общения с друзьями

«Зарплата.ру»: 53 процента работающих россиян считают себя трудоголиками

Более половины (53 процента) работающих россиян назвали себя трудоголиками. Об этом свидетельствуют результаты опроса СК «Росгосстрах» и Исследовательского центра «Зарплаты.ру», которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, 39 процентов респондентов считают такое качество положительным, а 14 процентов — напротив, отрицательным. Больше других зациклены на работе оказались сотрудники сферы медицины и фармации (80 процентов), энергетики и добычи сырья (67 процентов), а также маркетинга и PR (60 процентов).

Из-за работы россияне иногда вынуждены отказываться от других дел. 29 процентов опрошенных сообщили, что не успевают поесть, а жертвуют общением с друзьями и семьей и забывают о развлечениях и отдыхе по 27 процентов работников. Еще 20 процентов стали пропускать визиты к врачу, а 19 процентов — семейные праздники и мероприятия.

При этом у большинства (63 процента) участников опроса нет проблем в семейной и личной жизни из-за работы, так как их близкие разделяют ее важность. Конфликты на почве профессиональной деятельности случаются у трети россиян, и только 5 процентов ссорятся по этой причине постоянно.

О работе более 40 часов в неделю рассказали 57 процентов опрошенных. Положенное время трудятся 28 процентов россиян, а 15 процентов — работают 35 часов в неделю или меньше. Почти все респонденты (94 процента) остаются на связи с работодателем даже в нерабочие часы, а 59 процентов из них всегда следят за рабочей почтой. При этом каждый пятый опрошенный заявил о переутомлении и усталости от работы, а с выгоранием сталкивались 90 процентов россиян.

Опрос проведен в июне 2023 года, в нем приняли участие 2400 человек старше 25 лет из всех федеральных округах России.

Ранее сообщалось, что рабочая неделя россиян рекордно увеличилась в первом квартале этого года — в среднем на одного работника приходилось 38 часов 30 минут рабочего времени в неделю. Согласно данным исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в аналогичный период 2022 года средняя рабочая неделя составляла 38 часов 14 минут, а в 2021-м — чуть менее 38 часов.