Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:02, 14 июня 2024Экономика

Coca-Cola начала повторную регистрацию своих товарных знаков в России

«Ведомости»: ушедшая из России Coca-Cola снова регистрирует товарные знаки

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Американский производитель The Coca-Cola Company, который в 2022 году вывел с российского рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta, в апреле подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков. Об этом пишут «Ведомости».

Уточняется, что они относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг — напитки безалкогольные и алкогольные, газированная вода и другие.

В октябре 2023 года сообщалось, что преемник Coca-Cola в России, бренд «Добрый» занял второе место по доле продаж в стране. По данным исследовательской компании NielsenIQ, эти напитки, которые разливаются на бывших мощностях американского бренда, обогнали по продажам импортные аналоги.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Это немыслимо». Трамп возмутился прибытием российских военных кораблей на Кубу. Как власти США отреагировали на учения?

      В небе над российским городом произошли взрывы

      54-летняя звезда порно рассказала о попадании в секс-индустрию благодаря мужу

      Байдена упрекнули в бестактности

      Байден отчитал журналиста на пресс-конференции с Зеленским

      Coca-Cola начала повторную регистрацию своих товарных знаков в России

      В России назвали конференцию по Украине бессмысленной

      В России пообещали ответить на новые санкции Канады

      Монах заставил прихожан заниматься групповым сексом

      Врач раскрыла россиянкам способ получать оргазмы во время климакса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше