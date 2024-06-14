Coca-Cola начала повторную регистрацию своих товарных знаков в России

«Ведомости»: ушедшая из России Coca-Cola снова регистрирует товарные знаки

Американский производитель The Coca-Cola Company, который в 2022 году вывел с российского рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta, в апреле подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков. Об этом пишут «Ведомости».

Уточняется, что они относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг — напитки безалкогольные и алкогольные, газированная вода и другие.

В октябре 2023 года сообщалось, что преемник Coca-Cola в России, бренд «Добрый» занял второе место по доле продаж в стране. По данным исследовательской компании NielsenIQ, эти напитки, которые разливаются на бывших мощностях американского бренда, обогнали по продажам импортные аналоги.